Mostra una falsa ricevuta di bonifico per ritirare una moto: coppia di truffatori nei guai

Per farsi consegnare una moto in vendita avevano mostrato al proprietario la ricevuta di un bonifico bancario, peccato che fosse falsa: così una coppia di 35 e 40 anni è stata denunciata per truffa in concorso dai carabinieri della compagnia di Genova San Martino.

Tutto inizia quando un 50enne genovese decide i mettere in vendita la sua moto sul web, venendo subito contattato dai sue. A seguito di una trattativa, per mostrare l'avvenuto pagamento la coppia ha mostrato al 50enne una ricevuta di bonifico bancario di novemila euro, facendosi consegnare il mezzo. Ma il documento si è rivelato falso e il venditore non ha ricevuto neanche un euro: i carabinieri, dopo aver indagato immediatamente, hanno trovato la moto che era già stata consegnata a un rivenditore della provincia di Milano, sequestrandola, restituendola al legittimo proprietario e denunciando i due truffatori.