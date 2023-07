Evaso dalla Rems di Pra’: il detenuto è ritornato nella struttura

É tornato spontaneamente nella struttura sanitaria sulle alture di Pra', il detenuto che mercoledì sera si era allontanato gettando nel panico i residenti della zona.

Il 36enne straniero era scappato dall'ingresso principale eludendo i controlli e dopo un pezzo a piedi si era dileguato a bordo di un bus.

Partite subito le ricerche, l'uomo era stato individuato dalla forze dell'ordine a Sanremo nel pomeriggio: prima della Rems Villa Caterina era ospitato in un'altra struttura dell'estremo ponente ligure.

Per il direttore sanitario, lo psichiatra Paolo Rossi, in seguito agli allontanamenti dei suoi ospiti non si è mai verificato un reato. La statistica non tranquillizza i vicini di casa che si dicono spaventati dalle continue fughe dei detenuti.