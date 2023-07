Evade dalla Rems che ospiterà il "killer delle fidanzate" Delfino: è caccia all'uomo

Ha sbattuto per terra il guardiano e sfondato il cancello, poi si è dileguato nel buio. Da ieri sera i carabinieri sono sulle sue tracce. Il detenuto è evaso dalla Rems Villa Caterina di Pra' che tra una settimana accoglierà il "killer delle fidanzate" Luca Delfino e cresce la preoccupazione tra i residenti. Anche e soprattutto perché non si tratta del primo episodio.

Il fuggittivo, un marocchino di 37 anni, era ospitato nella struttura senza sbarre dove arrivano ex detenuti con infermità o seminfermità di mente e sentenza penale. "Ennesima evasione alla rems sulle alture di Pra', pochi minuti fa evasione dal cancello principale", è il messaggio su un gruppo social di quartiere pubblicato questa notte. "Complimenti alla struttura per come sta operano in questi anni, soprattutto in questo periodo così delicato. Mi domando - scrive il residente - se chi si assume la responsabilità di questo trasferimento sappia esattamente quello che succede qui. Combatteremo per la nostra sicurezza, questa è l'unica cosa certa".

Delfino uscirà dal carcere tra il 28 e il 29 luglio, dopo avere scontato la condanna a 16 anni e otto mesi. Nella Rems l'ex barman dovrà passare almeno sei anni e mezzo visto che per il tribunale di sorveglianza è ancora socialmente pericoloso.