Euroflora, spesi 200mila euro da Amt e Amiu in biglietti

Appassiscono le rose ma sboccia la polemica sui biglietti di Euroflora acquistati dalle partecipate del Comune e, in generale, sulla presunta debacle - secondo l'opposizione in consiglio comunale - della manifestazione allestita a Nervi dal 23 aprile all'8 maggio. Evento dichiarato, invece, di successo per Tursi con una prima stima di 240 mila presenze, boom sui social e vetrina per aziende, istituzioni, investitori.

Ma è proprio sulla "tara" dei biglietti che si concentra l'attenzione dell'opposizione e dei genovesi che chiedono quanti ticket siano stati effettivamente staccati e quanti siano stati i soldi pubblici utilizzati per la 12esima esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale. Insomma, "costa o non mi costa" si chiede il cittadino sfogliando la Rosa di Genova.

Contattato da GenovaToday, l'ufficio stampa di Euroflora riferisce che due partecipate del Comune - Amt e Amiu - hanno complessivamente acquistato 27mila biglietti per un ammontare di 200mila euro pagati in due tranche. Sarebbero rispettivamente 13.500 gli ingressi comprati da Amiu e da Amt. E proprio l'azienda di trasporto pubblico cittadino, secondo fonti vicine all'azienda, ne avrebbe rivenduto ai dipendenti soltanto 2mila.

Sulla vicenda, mercoledì 11 maggio, ha inviato una nota anche Gianni Crivello con un elenco di domande rivolte alla Giunta comunale: "Domande più che legittime - specifica nel comunicato il consigliere comunale - riferite, oltre a potenziali sponsor, a risorse pubbliche di tutti i genovesi, sia che si parli della Civica Amministrazione e/o delle varie aziende comunque di proprietà comunale".

Per l'opposizione i genovesi sono ancora in attesa di conoscere: "il numero dei biglietti acquistati dalle aziende partecipate del Comune; il numero dei biglietti venduti; il numero dei biglietti venduti in promozione e/o scontati per varie tipologie, età, abbonati, donne, ecc.; gli emolumenti che gli organizzatori dell’evento dovranno versare per le varie prestazioni d’opera ad Aster, Amiu, Amt in particolare e, nel contempo, l’ammontare delle ore di straordinario alle quali è stato necessario ricorrere per le prestazioni dei lavoratori delle sopraccitate aziende e del personale comunale in generale".