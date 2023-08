Auricolari per imbrogliare all'esame della patente: in ospedale (e poi denunciato)

Prima è finito in ospedale, poi è stato denunciato dai carabinieri per aver tentato di imbrogliare all'esame scritto per la patente, nascondendo degli auricolari.

In mattinata, i militari sono intervenuti alla motorizzazione civile di via Dino Col perché un 55enne di origini albanesi, impegnato nella prova d'esame di teoria per la patente di guida, era stato sorpreso mentre riceveva suggerimenti tramite l'utilizzo di auricolari.

L'uomo è stato portato in ospedale per la rimozione degli apparati acustici, nascosti nel canale uditivo esterno e collegati a un modem dotato di sim e a una micro camera di piccole dimensioni.

Il materiale elettronico è stato posto sotto sequestro e il 55enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero.