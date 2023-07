Con l’auricolare al quiz per la patente ma gli si incastra nell’orecchio: corsa in ospedale con la polizia

Per passare il quiz della patente le aveva messe in conto tutte. Ma forse non di finire all'ospedale. Protagonista della storia un 44enne straniero residente a Genova, che aveva nascosto un auricolare nell’orecchio, convinto che nessuno lo avrebbe scoperto.

E però, non aveva fatto i conti con il rilevatorore di frequenze in uso alla Motorizzazione Civile: appena gli è stato avvicinato ha iniziato a suonare. Il funzionario d'esame, a quel punto, ha scoperto l'auricolare e ha sospeso l'esaminando dalla prova. Manco a dirlo, aveva superato il test grazie a un complice che gli suggeriva in cuffia le risposte. In sede, in via Dino Col, è arrivata una pattuglia delle volanti che ha dovuto accompagnarlo di corsa in ospedale perché l’auricolare era andato troppo in profondità nell’orecchio. Dopo il breve ricovero all'ospedale Micone, l'uomo è stato portato in questura e denunciato secondo l'articolo 1 del Regio decreto 475 del 1925 in materia di antiplagio.