Si introduce nel Gaslini e causa un principio d’incendio: "Ha probabilmente fatto anche uso di droghe"

Grave episodio all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Gaslini di Genova: stando a quanto denunciato da Uil, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio un uomo, probabilmente senzatetto, si è introdotto furtivamente nel reparto, ha rubato lenzuola e svariato materiale sanitario rifugiandosi poi in un bagno. Qui l'uomo ha probabilmente fatto uso di droghe e ha causato anche un principio di incendio (con il sistema di antincendio che non si sarebbe neppure attivato).

La Uil - informata dopo aver convocato i propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - parla di "situazione drammaticamentre squallida e certamente inappropriata e pericolosa" e chiede una migliore e più adeguata sorveglianza nell'ospedale pediatrico.

"Il principio di incendio - commenta il sindacato - è stato fortunatamente intercettato dal personale di assistenza e dalle pazienti ricoverate, dopo che il sistema di antincendio non si era attivato. L’amara scoperta ha fatto riemergere quanto più volte sollevato dalla segreteria Uil Fpl. Assistere inermi alla possibilità di accedere all’interno della struttura ospedaliera da parte di individui inopportuni e potenzialmente pericolosi per l’utenza e la collettività tutta. Chiediamo che questo episodio, certamente non isolato, rappresenti l’ultimo di una serie di casi che il nostro istituto ha sperimentato".