Daspo di un anno a un tifoso del Genoa: aveva acceso un fumogeno

Per il lancio di fumogeni e petardi allo stadio Castellani in occasione di Empoli-Genoa, match giocato sabato 3 febbraio 2024 e terminato 0-0, è scattato il Daspo nei confronti di due tifosi, uno del Grifone e uno dei toscani. Il provvedimento è stato firmato dal questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato cittadino, intorno alle ore 15, sia nel settore Maratona, dedicato alla tifoseria empolese, che dalla Curva Sud, dedicata, invece, agli ospiti, sono stati accesi petardi e fumogeni. La polizia, attraverso i controlli e la visione delle telecamere di videosorveglianza, ha identificato due persone, ritenute responsabili dell'accensione di due fumogeni colorati: un tifoso di 50 anni del Genoa e un ultras dell'Empoli di 35. Il secondo ha anche lanciato due petardi sulla pista d'atletica, a poca distanza da un 'raccattapalle'.

È quindi scattata la denuncia, seguita dalla misura del Daspo della durata di due anni per il tifoso empolese e di un anno per quello del Grifone. Prevede il "Divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché su quello degli altri stati appartenenti all’Unione Europea", come si legge nel provvedimento firmato dal questore di Firenze. La violazione dei divieti imposti, è punita con la reclusione da un anno a tre anni e con una multa fino a 40.000 euro.