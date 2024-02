Empoli-Genoa 0-0, equilibrio e poche emozioni al Castellani

Empoli e Genoa non si fanno male al Castellani. La gara finisce 0-0 al termine di novanta e più minuti con poche occasioni da reti e ancora meno spettacolo. Alla fine un punto a testa che soddisfa tutti, i toscani che restano aggrappati al treno salvezza, e al Genoa che continua la sua marcia al centro della classifica mettendo a referto l'ottavo risultato utile consecutivo

Empoli-Genoa 0-0, la cronaca

Gilardino, squalificato al suo posto in panchina va Caridi, ritrova Badelj e Frendrup entrambi titolari dopo la squalifica, e schiera ancora Spence sull'esterno. Per il resto tutto confermato sia in difesa che in attacco dove c'è la coppia Retegui-Gudmundsson. La gara parte in sordina con il Genoa che prova a farsi vedere nei primi cinque minuti con un paio di calci d'angolo, su uno di questi Retegui libera il destro ma Luperto devia in angolo. All' 11' punizione tagliata dentro l'area di rigore di Martinez ma nessun attaccante di casa riesce a intervenire e la palla sfila a lato. La prima grande occasione è per i toscani che al 14' con Cambiaghi che salta secco con un tunnel De Winter e prova a colpire sul primo palo ma la palla va sbattere solo sull'esterno della rete.

Dopo una decina di minuti di nulla il Genoa segna con Sabelli ma in precedenza Malinovskyi colpisce di testa in fuorigioco, l'arbitro annulla giustamente. La partita si trascina stancamente senza sussulti, ci prova Zurkowski a spezzare la noia con un sinistro che finisce lento tra le mani d Martinez, per il resto un po' di lotta e niente spettacolo in un Castellani a forti tinte rossoblu.

Nella ripresa il Genoa si gioca subito la carta Ekuban, al posto di Malinovskyi, spento e toccato anche duro durante la prima frazione. E' però l'Empoli ad andare vicinissimo al pareggio con il solito Cambiaghi che raccoglie palla al limite dell'area piccola e di destro calcia verso la porta, ma Bani devia provvidenzialmente la palla sbatte sul palo. Un episodio e nulla più, perché il Genoa ora prova a fare la partita ma non trova spazi e l'Empoli se ne sta tutto rintanato alla ricerca della ripartenza vincente, uno spartito di gioco che non lascia spazio allo spettacolo.

Nicola prova qualche cambio inserendo anche l'ex di turno Mattia Destro, e qualche effetto la mossa lo sortisce perché l'Empoli va di nuovo vicino alla rete al 75' con Walukiewicz che di testa non trova il bersaglio grosso per poco. Due minuti più tardi il Grifone si gioca la carta Vitinha, ultimo arrivato dal mercato per provare a cambiare volto alla gara. Al 78' prima grande occasione per il Genoa con Spence che vola a prendere di testa il cross di Martin appena entrato ma Luperto respinge sulla linea, dieci minuti più tardi Gudmundsson ha sul destro la palla del vantaggio ma il suo tiro dal limite finisce fuori di poco. E' l'ultima emozione di un match equilibrato e che finisce giustamente in parità dopo l'espulsione di De Winter.

Empoli-Genoa 0-0, gli highlights

Empoli-Genoa 0-0, il tabellino

Empoli (3-4-2-1): Caprile 6; Ismailj 6, Walukiewicz 6,5, Luperto 6; Bereszinsky 6 (54' Cacace), Grassi 6,5 (71' Kovalenko), Maleh 6, Gyasi 6; Zurkowski 5,5 (71' Destro, Cambiaghi 7 (85' Fazzini); Cerri 6 (54' Cancellieri)

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 4,5, Bani 6,5, Vasquez 6; Spence 6, Malinovskyi 5,5 (46' Ekuban 6), Badelj 6 Frendrup 6, Sabelli 6 (77' Martin 6,5); Gudmundsson 5,5, Retegui 6 (77' Vitinha s.v.)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Note: Ammoniti: Walukiewicz, De Winter, Sabelli, Cambiaghi, espulso: De Winter