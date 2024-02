Elisoccorso notturno, al San Martino non si può atterrare: "Un anno di lavori per l'adeguamento"

"Sono anni che chiedo alla Giunta Toti di intervenire per attrezzare il policlinico San Martino con un elisoccorso notturno". Così Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa che ha presentato un’interrogazione in Regione chiedendo alla giunta quali iniziative avvierà sul territorio regionale, e in particolare presso il San Martino, per un’adeguata presenza di elisuperfici notturne, come previsto anche dal bando di assegnazione del servizio ad Airgreen. Il consigliere ha ricordato che a oggi in tutta la Liguria risultano idonee all’atterraggio in notturna solo le piazzole dell’ospedale Gaslini e dell’ospedale Santa Corona.

"A oggi - ha detto ancora Pastorino - chi viene trasportato d’urgenza al San Martino di notte atterra prima all’aeroporto di Genova e poi viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Potete immaginare quanti minuti preziosi si perdano in questo passaggio".

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che l’ospedale San Martino andrà in autonomia per sistemare la propria piazzola perché le dimensioni degli aeromobili rendono la necessità di un’area più ampia e che, per questi lavori di adeguamento, occorrerà circa un anno. L’assessore ha aggiunto che, nel frattempo, sarà utilizzato lo scalo presso l’ospedale pediatrico Gaslini e ha precisato che, comunque, in Liguria sono stati attivati 43 siti per l’atterraggio notturno.

Gianni Pastorino ha poi commentato: "Ci vorrà oltre un anno prima di avere la piazzola funzionante. Continuerò a chiedere e monitorare se, effettivamente, partiranno i lavori di adeguamento della piazzola. Peccato che quando il Presidente Toti fa le mirabolanti conferenze stampa sulla sanità ligure, queste cose non le dica mai".

