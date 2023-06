Elicotteri dirottati dal San Martino al Gaslini, lievitano i tempi (e i costi) dei soccorsi

Per il volo notturno ci vorrà ancora tempo, visto che gli interventi per adeguare l'elisuperficie sono al vaglio, ma al termine dei lavori in corso, anche l'elicottero più grande tra quelli in servizio in Liguria potrà atterrare all'ospedale San Martino.

Negli ultimi giorni infatti i pazienti soccorsi dagli elicotteri sul territorio della Città Metropolitana sono stati dirottati al Gaslini e da lì trasferiti in ambulanza al San Martino. Questa situazione si ripeterà fino al 26 giugno, quando dovrebbero terminare gli interventi.

"Stiamo facendo dei lavori di adeguamento, iniziati il 14 e finiranno il 26, per poter permettere al mezzo detto 139 di atterrare secondo gli standard (è il più grosso tra quelli che oggi volano in Liguria)", ha spiegato l'ufficio stampa del San Martino, contattato da GenovaToday.

"Per cui abbiamo prima stipulato una convenzione con il Gaslini e poi fermato gli atterraggi in questo arco temporale, dirottando su di loro nel frattempo i voli", concludono dal San Martino.

Quando l'elicottero dei vigili del fuoco esce in missione, l'equipaggio è composto da sei persone, due delle quali, una volta al Gaslini, scendono e accompagnano il paziente fino al San Martino. Quindi l'elicottero deve restare fermo al Gaslini, in attesa che i due dell'equipaggio rientrino.

Insomma, l'elicottero, considerato il mezzo di soccorso più rapido, invece di poter riprendere servizio appena sbarcato il paziente, limitando quindi i costi dell'uscita, in questi giorni è costretto a tempi morti ed extra costi, che ricadono evidentemente sulle tasche dei contribuenti. Senza contare i disagi per i pazienti, che impiegano più tempo prima di arrivare al pronto soccorso.