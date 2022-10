Università, esami e tesi false a Economia: in 30 verso il processo

Sale a 30 il numero degli indagati nell'ambito dell'inchiesta su un professore di liceo che aiutava gli studenti della facoltà di Economia di Genova suggerendo le risposte degli scritti via WhatsApp e scrivendo le tesine per loro.

L'indagine è durata due anni e mezzo, condotta dai militari del Primo gruppo della guardia di finanza. In un primo momento erano stati indagati l'allora docente dell'Istituto Montale e oggi dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Pra', Luca Goggi 47 anni, e 22 studenti. Adesso, come anticipato dall'edizione locale di Repubblica e dal Secolo XIX, sono finiti nei guai altri 8 studenti che nei giorni scorsi hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini.

Nel registro degli indagati sono finiti anche i figli di alcune importanti famiglie genovesi, imprenditori e manager, dirigenti pubblici e politici. Secondo quanto ricostruito dal pm Francesco Cadorna Albini l'insegnante da casa sua suggeriva via WhatsApp alcune risposte d'esame agli studenti. In più, scriveva loro le tesine alla fine del ciclo triennale. Gli studenti avrebbero fatto la loro parte facendo pubblicità sui social e via chat al prof.

Ora, devono rispondere tutti del reato di "repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche". E rischiano, in caso di accertato scopo di lucro, fino a tre anni di reclusione. Le contestazioni si riferiscono agli anni 2018 e 2019. Gli studenti e Goggi rischiano anche dal punto di vista disciplinare. I primi potrebbero vedersi annullare tesi ed esami, il secondo di dover lasciare l'incarico.

I finanzieri avevano trovato il professore a casa sua, cellulare in mano, mentre suggeriva ai propri ragazzi le risposte degli esami. Fra questi Ragioneria, Statistica, Economia della Mobilità Urbana, Politica Economica e Finanziaria. Nel frattempo un militare si era "infiltrato" in una sessione d'esame, e aveva avuto la conferma di come stavano andando davvero le cose. Sempre secondo gli inquirenti le tariffe orarie andavano tra i 60 e i 35 euro a seconda dei casi.