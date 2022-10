"Dona la spesa", l'iniziativa benefica per aiutare le associazioni liguri

Donare prodotti di prima necessità per aiutare le associazioni in prima linea per la lotta allla povertà: è questo l'obiettivo di "Dona la spesa", iniziativa che si terrà sabato 15 ottobre nei punti vendita di Coop Liguria. L'evento è stato organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà (il 17 ottobre).

Domani, subito fuori dai supermercati, dalle 9 alle 19, saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà. I clienti che lo desiderano potranno aggiungere alla propria spesa qualche prodotto da lasciare, alla fine, nel loro carrello. Il personale delle organizzazioni sarà affiancato da oltre 200 soci volontari di Coop Liguria.

Nel complesso, in Liguria, l'iniziativa coinvolgerà 71 reti del volontariato tra quelle più attive sul territorio.

Le associazioni consigliano di acquistare soprattutto prodotti di uso comune e a lunga conservazione come pasta, riso, olio, conserve, biscotti, latte a lunga conservazione, alimenti per l'infanzia e articoli per l'igiene della casa e della persona.