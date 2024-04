Nuova diga, Bucci annuncia il ricorso contro le critiche di Anac

Contro le critiche dell'Anac sulle procedure per realizzare la diga di Genova è in arrivo un ricorso al Consiglio di Stato da parte sia dell'Autorità portuale sia della struttura commissariale. Ad annunciarlo, il sindaco-commissario Marco Bucci in consiglio comunale.

Così la nuova diga finisce nuovamente sotto i riflettori: l'opposizione e il consigliere della lista Rossoverde Filippo Bruzzone hanno sollecitato il sindaco Marco Bucci che dopo le critiche sollevate dall'Anac ha sempre tenuto un profilo basso. "Cosa che continuerò a fare - ha detto Bucci parlando in Aula Rossa - perché non ha senso entrare in queste polemiche, tutto questo non fa bene a chi deve impegnarsi per realizzare un lavoro del genere nella nostra città".

Dopo la discussione dei consiglieri il sindaco (che con una battuta ha spiegato di "conoscere bene il commissario") ha confermato che al momento la delibera dell'Anac non ha provocato nessun effetto sui lavori e sul cronoprogramma, come aveva ribadito qualche giorno fa anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "È una storia molto amara - ha commentato il primo cittadino - perché fa vedere che non stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. Qui non si tratta di reprimere persone che hanno preso 'bustarelle' o che hanno svolto una gara pubblica con modalità sbagliate".

Bucci ha ripercorso la storia della diga per sottolinearne l'importanza, con anche gli ultimi step: "I lavori vanno avanti ed è questa la cosa importante. È già iniziato il lavoro del primo cassone e siamo a buon punto con i lavori necessaari alla posa: il 48% della ghiaia è stato messo sott'acqua ed è stato completato il 30% delle colonne". Per quanto riguarda il primo cassone, si prevede che possa essere posato dal 20 al 30 maggio: "Il 24 maggio è la data giusta, ma vedremo le condizioni del mare".