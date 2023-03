Delitto della freccia, scarcerato l'arciere killer: ai domiciliari con braccialetto elettronico

Diecimila euro alla famiglia della vittima e una lettera in cui mostra pentimento. Dopo il no della procura ad una attenuazione della misura cautelare, l'arciere killer esce dal carcere e va ai domiciliari con il braccialetto su decisione il gip che ha così accolto la richiesta dei suoi legali.

Evaristo Scalco, maestro d'ascia di 63 anni, nella notte tre il 1 e il 2 novembre ha ucciso con una freccia, da lui stesso fabbricata e tra le più appuntite, Alfredo Javier Romero Miranda, 41 anni. L'uomo stava tornando dai festeggiamenti per la nascita del figlio con un amico e si stava recando nel palazzo di Scalco per ritirare un paio di chiavi ma secondo il maestro d'ascia i due avrebbero fatto rumore ed era nato un battibecco. Così dalla finestra del primo piano Scalco ha scoccato la freccia mortale per poi scendere forse per soccorrere Miranda, forse per cercare di estrarre il dardo che al momento dei soccorsi è risultato essere spezzato.

Il killer non tornerà, però, nell'appartamento in vico Archivolto de Franchi, nel centro storico, dove si è consumato il delitto, ma nella sua abitazione in provincia di Varese. Scalco è accusato di omicidio volontario aggravato dall’odio razziale e da futili motivi. Secondo le indagini avrebbe gridato "Andate via stranieri di merda” ma l'artigiano, durante gli interrogatori, ha sempre negato di essere razzista.

Nella lettera alla moglie, Scalco ha ammesso la responsabilità del proprio gesto e ha mostrato pentimento dicendosi sinceramente dispiaciuto.