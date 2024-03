Degrado cimiteri e sacrario dei partigiani transennato: "Tempi lunghi per i lavori"

Si torna a parlare della condizione dei cimiteri genovesi: questa volta a finire sotto la lente è il Torbella di Rivarolo, in via Vezzani. In particolare, da tempo è transennato il sacrario dedicato ai partigiani e i tempi per la riapertura saranno lunghi, a tal punto che rimarrà inaccessibile anche per il prossimo 25 aprile, anniversario della Liberazione. Se tutto andrà bene, i lavori termineranno entro fine anno.

"Nei cimiteri cittadini - commenta Donatella Alfonso, consigliera comunale Pd che ha portato l'argomento a Tursi - ci sono molti interventi che andrebbero portati avanti con urgenza. Il sacrario partigiano del cimitero Torbella è uno dei punti di riferimento della storia della Resistenza in Valpolcevera, ma è stata transennata l'intera area. Manca un mese alle celebrazioni del 25 aprile e, come avevo indicato anche in un ordine del giorno approvato all'unanimità, servirebbe una ricognizione anche con Anpi e i municipi per poter ridare dignità ai monumenti che riguardano la lotta partigiana. Anche in vista del 2025, anno dell'ottantesimo anniversario della Liberazione".

Il sacrario è ammalorato e bisognoso di manutenzione e le sue condizioni sono peggiorate repentinamente negli ultimi tempi. Nello specifico, la struttura necessita di una nuova impermeabilizzazione: "I lavori sono stati predisposti - spiega l'assessora Marta Brusoni - ma non saranno di breve durata. Non termineranno entro questo 25 aprile, bensì entro fine anno".

Per quanto riguarda il cimitero Torbella in generale sono in programma anche altri lavori come il ripristino della copertura del colombario e della galleria inferiore: "Sono stati realizzati anche 270 nuovi ossari e cinerari - elenca Brusoni -. C'è anche una collaborazione con la direzione Facility management, Aster e Sovrintendenza per mettere in sicurezza gli alberi e per procedere con le varie manutenzioni straordinarie".