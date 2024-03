Fabrizio De Andrè, anche i licei musicali lo ricordano a 25 anni dalla scomparsa

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 marzo 2024 Stefano Mai (Lega) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di coinvolgere i licei a indirizzo musicale nelle celebrazioni per i 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè.

Il consigliere ha ricordato che il 24 giugno si svolgerà un concerto, che sarà una vetrina internazionale e che in Liguria ci sono quattro licei a indirizzo musicale: il Giordano Bruno di Albenga, il Gian Domenico Cassini di Sanremo, il Sandro Pertini di Genova e il Vincenzo Cardarelli della Spezia.

L'assessore alla scuola Simona Ferro ha accolto la proposta, spiegando che la possibilità di coinvolgere gli studenti nella manifestazione dedicata a De André appare condivisibile e pienamente coerente con le finalità del percorso didattico delle scuole a indirizzo musicale.

L'assessore ha aggiunto che la Giunta farà opera di sensibilizzazione presso gli istituti ai quali offrirà la massima collaborazione precisando, però, che la decisione sulla partecipazione spetta alle autonomie scolastiche.