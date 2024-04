Inizio 2024 da record: è l'inverno più piovoso degli ultimi dieci anni

Non è una chiacchiera da bar, ma un dato oggettivo. Un inverno così piovoso, in Liguria, non si vedeva da dieci anni. Quella che poteva sembrare una semplice sensazione è ora corroborata dai dati forniti da Arpal, riferiti ai primi tre mesi del 2024, con marzo a fare da traino. Il record è stato registrato a Urbe Vara Superiore, nel savonese, località che ha già superato i 1.316 millimetri di pioggia; ma in tutto sono una decina le località, da levante e a ponente, che hanno visto cadere più di un metro di pioggia nei primi novanta giorni di quest’anno.

"Nello stesso periodo del 2023 - spiega Arpal - le precipitazioni avevano interessato maggiormente il Levante, ed erano stati al più 423 i mm di pioggia, caduti a Giacopiane; nei primi tre mesi del 2022 primato ancora Levante, questa volta a Cichero, con appena 278 mm. A dispetto dei valori attesi guardando alla climatologia del periodo 1961-2010, da cui sarebbe lecito aspettarsi un centinaio di mm a marzo a Genova, in questo 2024 le cumulate al Centro Funzionale di viale Brigate Partigiane hanno toccato i 190 mm, valori più in linea con la climatologia di altri mesi autunnali, con i 200 mm attesi nel mese di ottobre o i 167 mm attesi a novembre. A Levante - prosegue Arpal -, dove è piovuto di più, fra l’1 e il 30 marzo si sono raggiunti alcuni massimi mensili da 309 mm, registrati a Tavarone (La Speiza); il valore è quasi il triplo dell’atteso a marzo, che si attesta a 126 mm (sempre riferito al clima 1961-2010), ed è più alto dell’atteso nei singoli mesi autunnali, dove al massimo dovrebbero cadere 231 mm a novembre".

E poi la conclusione: "Un inverno così piovoso in Liguria non si vedeva da dieci anni - sottolinea Arpal - per trovare quantitativi simili di pioggia, in questo stesso periodo dell’anno - da gennaio a marzo - serve andare infatti andare al 2014 dove ad Urbe caddero 899 mm, 1373 a Giacopiane, 1372 a Torriglia e addirittura 1627 mm a Cabanne".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp