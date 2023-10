Crocefieschi, maltempo e forte vento: albero sradicato e caduta tegole

Il maltempo ha causato qualche problema a Crocefieschi nel corso della mattinata di venerdì 20 ottobre 2023. Ricordiamo che la Liguria è in allerta arancione (a questo link tutti gli aggiornamenti e le previsioni) fino alle 15 di venerdì 20 ottobre (tranne i bacini grandi delle zone C, D ed E in cui rimane gialla). Dopodiché, ovvero dalle 15 di venerdì 20 ottobre in poi, nelle zone A (bacini medi e grandi), C (bacini medi e grandi) ed E (bacini medi e grandi) l'allerta rimarrà gialla per tutto il giorno, tranne nel ponente ligure dove terminerà prima, alle 18. Invece nelle altre zone tra cui il genovesato (B) e l'entroterra tra centro e ponente (D) dopo le 15 non è più prevista alcuna allerta.

Gianluca Braghi, consigliere delegato alla protezione civile del Comune di Crocefieschi ha spiegato che in mattinata il personale comunale è intervenuto per liberare la strada comunale che conduce in località Strassera per la rimozione di una pianta abbattuta dal forte vento: "Abbiamo chiuso la strada per poco tempo - afferma a GenovaToday - l'operaio comunale è intervenuto in pochi minuti".