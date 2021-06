Escono per commissioni, al rientro trovano la casa messa a soqquadro dai ladri

Doppio intervento della polizia mercoledì 9 giugno per altrettanti furti. Il primo in via di Creto, dove i ladri hanno svaligiato un'abitazione due notti prima, l'altro in corso de Stefanis a Marassi

Ancora un'abitazione in via di Creto 'visitata' dai ladri. Dopo il furto dell'altra notte mentre gli abitanti dormivano, fra le 11 e le 11.30 di mercoledì 9 giugno i soliti ignoti sono entrati all'interno di un'altra casa mentre la proprietaria era uscita.

Sul posto è intervenuta la polizia. Stando a un primo esame, non sarebbe stato rubato nulla, ma la casa è stata messa a soqquadro. Forse i ladri non hanno avuto il tempo d'individuare oggetti di valore da portare via.

Brutta sorpresa anche per un abitante di corso de Stefanis a Marassi. Mentre l'uomo si trovava in commissariato per sporgere una denuncia, i ladri sono entrati nella sua casa. Al suo ritorno, intorno alle 13, ha scoperto il furto e chiamato la polizia. L'uomo non ha saputo quantificare il danno.