Furto in casa mentre gli abitanti dormono, anche il cane non si accorge di nulla

Perfino il cane non si è accorto di niente, segno che forse i ladri, per poter agire indisturbati, potrebbero avere utilizzato qualche narcotico. La polizia sta cercando di fare luce su un furto, avvenuto nella notte fra martedì 8 e mercoledì 9 giugno 2021 in via di Creto in val Bisagno.

I ladri sono entrati in azione dopo le 2.30 visto che i residenti hanno riferito agli agenti di essere andati a dormire a quell'ora. Al loro risveglio, intorno alle 6.30, si sono trovati la casa messa a soqquadro e, una volta superato lo sconcerto iniziale, hanno telefonato al 112.

I malviventi si sono introdotti nell'abitazione dopo aver forzato una porta finestra. Sono riusciti a impadronirsi di gioielli e denaro. Nel fine settimana la polizia ha svolto un sopralluogo analogo in un'altra abitazione della zona, anch'essa visitata dai ladri.

Sempre nella notte fra martedì 8 e mercoledì 9 giugno 2021 si è registrato un altro furto, questa volta in centro storico, più di preciso in vico Biscotti, ai danni di un ristorante da cui è stato asportato il fondo cassa di 500 euro.