Piazza Corvetto tra maxi cantiere e nuovi lavori per la stazione della metro

Nella seduta del consiglio comunale di martedì 9 maggio 2023 sono state presentate due interrogazioni, dai consiglieri Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia) e Lorenzo Pellerano (Liguria al centro), per chiedere informazioni alla giunta sulla situazione del maxi cantiere di piazza Corvetto.

Cantiere Corvetto: le domande alla giunta

"Informazioni in merito alla chiusura dalla sera del 27 aprile - si legge - a seguito dei lavori per l’allestimento di un nuovo cantiere nell’ambito delle opere di potenziamento del nodo ferroviario genovese, del sottopasso di piazza Corvetto che collega via Roma a via Martin Piaggio. Si chiede di conoscere quali iniziative il comune può mettere in campo per la logistica e l'accessibilità di piazza Corvetto e delle zone limitrofe (vie Assarotti, Palestro, Martin Piaggio...). E in particolare: sull'affidamento dei lavori di realizzazione della stazione della metropolitana, sulla possibilità di realizzare modifiche strutturali ai sottopassaggi di piazza Corvetto che a oggi rappresentano una grave barriera per le persone a mobilità ridotta in una zona ricca di funzioni pubbliche e a forte potenziale turistico; se è possibile cogliere i lavori connessi al potenziamento del nodo ferroviario e/o alla realizzazione della stazione della metro quali occasioni per progettare e auspicabilmente realizzare una soluzione alle barriere architettoniche della zona, anche in ragione delle nuove funzioni previste".

Campora: "Prevista eliminazione barriere architettoniche"

La giunta ha risposto per voce dell'assessore Matteo Campora: "I lavori di costruzione vera e propria della nuova fermata di piazza Corvetto - ha spiegato - prevedono già un’uscita in via Santi Giacomo e Filippo e la presenza di sottopassi esterni al progetto. Ritengo comunque che possa essere utile fare approfondimenti per verificare la possibilità di intervento per l’eliminazione delle barriere".

"Il progetto della nuova stazione - ha aggiunto l'assessore - prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche. È altrettanto fondamentale che si intervenga sui sottopassi che oggi sono ostacoli. L’intervento ferroviario, che è il cantiere che è stato aperto in questi giorni, riguarda l’intervento di potenziamento del nodo ferroviario e come avete potuto vedere si tratta di un cantiere imponente: lì verrà realizzata l’uscita di emergenza della linea ferroviaria e abbiamo chiesto, per quanto possibile, di cercare di limitare il cantiere. Il progetto che ha un po’ di anni, prevedeva anche un abbattimento di alberi, ma siamo intervenuti per limitare. Del problema della viabilità si fa cenno nel progetto del 2018 non portato avanti perché gli uffici non l’hanno ritenuto tecnicamente fattibile. Abbiamo sentito il consigliere regionale Balleari, all’epoca vicesindaco e assessore alla Mobilità e ci siamo fatti dare gli incartamenti per verificare se gli ostacoli che nel 2018 non hanno permesso la realizzazione dell’opera ora si possano superare".

"Obiettivo sicurezza dei pedoni e fluidità della mobilità"

"Non possiamo fare degli attraversamenti che blocchino il nodo di piazza Corvetto - ha sottolineato Campora - la gestione degli attraversamenti, soprattutto nella parte centrale ha problemi di sicurezza stradale e occorre verificare se i tempi semaforici possano determinare blocchi in un asse già complicato. Chi deve recarsi in via Roma può utilizzare il sottopasso di via Assarotti allungando solo di tre o quattro minuti, ma non ci si deve buttare in mezzo alla strada come purtroppo abbiamo visto fare. Abbiamo allertato anche la Polizia locale e il cantiere è ben identificato e ben individuabile, come anche le linee di attraversamento. Non ci arrendiamo e verificheremo se questo progetto, declinato in maniera diversa, possa essere attuato. Abbiamo ricevuto anche un ulteriore progetto da una associazione. Faremo tutte le verifiche avendo come obiettivo la sicurezza dei pedoni e la fluidità della mobilità. Sono state anche fatte delle ordinanze che hanno indicato limiti massimi di velocità a 30 km/h tra via Martin Piaggio e piazzale Mazzini. Abbiamo attivato una collaborazione con l’assessore Sergio Gambino e stiamo monitorando quest’asse e il cantiere. Nelle prossime settimane ha concluso - sarò in grado di dire in che termini interverremo sulle barriere architettoniche e ritengo sia necessario fare una commissione per parlare della nuova stazione della metro e dei tempi che serviranno per mettere a terra il progetto degli attraversamenti pedonali a piazza Corvetto".

Bucci: "Nel 2026 la nuova stazione della metro di Corvetto"

E proprio a proposito della nuova stazione della metropolitana è intervenuto sui social il sindaco Marco Bucci pubblicando alcune immagini: "Il 15 maggio prenderà il via la progettazione esecutiva della nuova stazione metro di piazza Corvetto - ha scritto il sindaco -. I cantieri apriranno nei prossimi mesi e nel 2026 Genova avrà a disposizione la nuova stazione. Una fermata intermedia tra De Ferrari e Brignole che consentirà di avvicinare la metropolitana ad altri quartieri rendendo il servizio sempre più accessibile e capillare. Un passo fondamentale per il futuro del trasporto pubblico nella nostra città".