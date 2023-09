Parcheggi alla Foce: ipotesi 50 posti in più in corso Saffi e parking multipiano

Cinquanta posti auto in più in corso Saffi, e un parking multipiano già esistente nelle aree dei cantieri navali da poter destinare anche ai cittadini: sono le ipotesi prese in considerazione dalla giunta per risolvere il problema dei parcheggi in zona Foce, da sempre carente di spazi in cui lasciare i veicoli.

La chiusura di corso Marconi e il traffico in tilt

L'argomento è stato affrontato nell'ambito di un'interrogazione di Alberto Pandolfo (Pd) in consiglio comunale, che ha chiesto conto dei disagi subiti dagli automobilisti con la chiusura di corso Marconi in occasione del Salone Nautico: la misura non è piaciuta ai genovesi, molti dei quali sono rimasti imbottigliati nel traffico, con auto incolonnate in fondo a corso Italia per la deviazione obbligata in via Casaregis, in direzione ponente. Il consigliere ha chiesto perché non sono state prese in considerazione altre misure, come due corsie di transito in via Cecchi o lo spostamento della sosta dei residenti nei giorni prima della manifestazione nella parte del corso rimasta vuota. Da sottolineare che piazzale Kennedy non è stato utilizzato perché teatro di uno dei cantieri del Waterfront di Levante.

"Abbiamo valutato la proposta di via Cecchi - ha affermato l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - ma non era attuabile, né sarebbe stata accettata da chi vive alla Foce e dalle attività, avrebbe creato una situazione insostenibile. Le prime giornate del Salone Nautico sono sempre state di grande congestionamento, anche negli anni scorsi. Nei giorni seguenti poi la situazione è migliorata anche grazie alla polizia locale".

Le novità in zona e l'ipotesi dei nuovi posti auto

Poi la novità: "Per venire incontro alle esigenze della Foce stiamo valutando di recuperare, in corso Aurelio Saffi a salire, circa 50 posti a sulla destra. Non sarà una soluzione, ma una prima risposta. Stiamo effettuando verifiche all'interno delle aree portuali, in particolar modo in un parcheggio multipiano già esistente nelle aree dei cantieri navali, a oggi sottoutilizzato, per far sì che possa essere utilizzato anche dai cittadini".

La zona comunque sarà protagonista di diversi cambiamenti nei prossimi anni, tra il tunnel subportuale e le nuove linee di trasporto pubblico della Val Bisagno a piazzale Kennedy: l'assessore Campora ha promesso di riparlarne nell'ambito di una commissione ad hoc.