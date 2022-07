Pista ciclabile in corso Italia, Campora: "Sarà accessibile agli scooter per disabili"

Corso Italia ha perso otto posteggi per disabili in piena stagione estiva. Colpa del cantiere per la pista ciclabile che però, per fortuna, deve terminare tra due settimana e mezzo.

L'altra notizia riguarda la circolazione sul nuovo percorso per le bici: potrà essere utilizzata anche dai disabili in scooter (dedicati).

È emerso da un'interrogazione in consiglio comunale presentata dal pentastellato Luca Pirondini: "Ho contato personalmente i posteggi su Google Maps: erano dodici ora sono quattro, anche le associazioni dei disabili hanno lamentato i disagi, ad esempio, per accedere agli stabilimenti balneari".

La risposta è arrivata dall'assessore alla Mobilità Matteo Campora: "Tutti i posti per disabili verranno ripristinati entro i termini del cantiere quindi entro due settimane e mezzo - ha rassicurato - La pista ciclabile è stata pensata con l'ufficio barriere architettoniche e quindi all'interno del progetto erano presenti tutti i rappresentanti della consulta disabili e uno dei punti è stato quello dei posti a loro dedicati".

Non solo, secondo il progetto dell'architetta e disability manager del Comune Cristian Bellingeri, la pista sarà accessibile ai disabilil: "In base ad una norma che è stata approvata nelle scorse settimane - ha spiegato Campora - sarà anche utilizzabile dagli scooter per disabili. Corso Italia sarà più fruibile in sicurezza anche da chi utilizza questi mezzi".