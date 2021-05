Scambiano corso Gastaldi per una pista: motociclisti immortalati dal velox a 99 e 139 km/h

Controlli con l'autovelox in corso Gastaldi per il reparto pronto intervento della Polizia locale che nel pomeriggio di martedì 25 maggio 2021 ha multato 39 persone che hanno infranto il limite dei 50 km/h. Tra questi anche due motociclisti che sfrecciavano ad altissima velocità, il primo a 99 km/h e il secondo addirittura a 139.

Chi supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità (come nel caso del secondo motociclista) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra gli 845 e i 3.382 euro: dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Per chi invece, come nel caso del primo motociclista, supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è prevista una sanzione amministrativa tra 543 e 2.170 euro; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Nel corso dei controlli è stato anche denunciato un uomo sorpreso alla guida senza patente. Tra le cause più frequenti di incidente stradale, ricorda la Polizia locale, ci sono la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata che rappresentano nel complesso il 38,2% dei casi.

La Polizia locale ha avviato una campagna per la sicurezza che, oltre a una serie di iniziative che puntano a formare nella cittadinanza la consapevolezza del rischio che comportano certi comportamenti, comporta anche frequenti controlli in tutte le zone cittadine, anche con strumenti di misurazione della velocità.