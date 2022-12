Amt, caccia ai "furbetti" del biglietto con multe: controllati 1.020 titoli di viaggio

Nuovi controlli in centro a Genova: tra le 7,15 e le 12 di mercoledì una squadra di 14 verificatori di titoli di viaggio ha controllato prima i passeggeri alla fermata di piazza de Ferrari e, in seguito, quelli alla fermata di via XX Settembre-Portoria. I controlli, eseguiti anche a bordo bus, hanno riguardato le linee urbane 17, 18, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 e 46.

Al termine delle quasi cinque ore di verifiche si contano 1.020 titoli di viaggio controllati e 62 situazioni irregolari rilevate: 22 persone sanzionate hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando al verificatore la multa di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato del 6%.

La nuova azione conferma la volontà di Amt di tutelare coloro che utilizzano correttamente il servizio di trasporto pubblico, nonché il mantenimento dell’equilibrio economico aziendale. Le verifiche intensive, nell’ambito del nuovo piano di verifica e controllo di Amt, proseguono con regolarità, sempre affiancate dai controlli ordinari che ogni giorno impiegano circa 70 verificatori su tutta l’area metropolitana di Genova.