Valtorbella, i container per migranti saranno rimossi. I residenti: "Vittoria di civiltà e umanità"

Cantano vittoria i cittadini del comitato spontaneo Valtorbella e dintorni: "Il cartello di divieto di sosta, posizionato in Via Cambiaso, rappresenta la imminente certezza che i container nel sotto strada saranno rimossi". Il caso, ormai noto da tempo, è quello dei container per alloggiare i minori stranieri non accompagnati a Rivarolo. Dopo le contestazioni politiche la procura di Genova aveva aperto un fascicolo per capire se fossero stati commessi reati nell'assegnazione dell'area. Il terreno, lo ricordiamo, è risultato di proprietà di una collaboratrice dell'assessora Lorenza Rosso e avrebbe dovuto ospitare le unità abitative per i migranti in via Pierino Negrotto Cambiaso. La collaboratrice si era poi dimessa. Le famiglie del quartiere avevano anche scritto una lettera al prefetto.

"Si tratta di una vittoria di civiltà, progresso, umanità, accoglienza e dignità - affermano gli esponenti del comitato spontaneo Valtorbella e dintorni - voluta con forza dai cittadini riuniti nel comitato e dal Municipio V Valpolcevera, contro i soprusi, la mancata trasparenza e l'arroganza. La dignità delle persone, in particolare se minori, deve essere tutelata e protetta".

"Questo - proseguono - è stato lo spirito della nostra lotta, principi condivisi dall’intera comunità e dall’arcivescovo Marco Tasca. Siamo tuttavia in attesa che si faccia piena luce sulla triste vicenda dell’area di Via Cambiaso, per il metodo e il merito che hanno portato il Comune a scegliere, con altri soggetti, quell’angusto spazio. Nel contempo auspichiamo che le istituzioni competenti facciano tesoro di questa buia pagina visto e considerato che da troppe settimane esseri umani, come noi, continuano a vivere dentro le tende nel Ponente genovese".