G8, la commemorazione per ricordare Carlo Giuliani a 22 anni dalla morte

Giovedì 20 luglio 2023, a distanza di 22 anni dai fatti del G8 e dalla morte di Carlo Giuliani, il comitato Piazza Carlo Giuliani si ritrova in piazza Alimonda con una serie di interventi per ricordare il ragazzo ucciso che divenne simbolo delle violenze di quelle giornate.

Appuntamento alle 14,30. Saranno presenti lo Stato Sociale in set acustico, Alessio Lega, Marco Rovelli e Paolo Monti, Renato Franchi e l’Orchestrina del Suonatore Jones, Pardo Fornaciari e il Coro Garibaldi, Davide Giromini e i Professori.

E poi Biancamaria Furci con la poesia “Lotta”, Adam Atik di Occhio ai media, Ezio Bertok del Controsservatorio Val Susa, Norma Bertullacelli di Ora in silenzio per la pace, Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi di Linea d’ombra, Luca Greco e amico e attivista.

Verranno anche premiate le tesi per il bando borse di studio 2022-2023.

Durante tutto il pomeriggio sarà possibile firmare per l’iniziativa dei cittadini europei Stop Border Violence per dire "no" alla tortura e ai trattamenti degradanti alle frontiere d'Europa.