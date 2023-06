La storica cartoleria che chiude dopo 47 anni: "Un pezzo di infanzia che vola via"

"Ringraziamo con tutto il cuore i nostri clienti e amici che ci hanno sostenuto fino a oggi": con un cartello giallo scritto a mano, i titolari della cartoleria Dea di Sestri Levante fanno sapere che, dopo 47 anni di attività, lo storico negozio chiude le sue porte per sempre.

Il negozio, situato in viale Mazzini vicino al lungomare, è sempre stato un punto di riferimento non solo per bambini e studenti della cittadina ma anche per gli amanti del fai da te e per i frequentatori delle spiagge d'estate che da "Dea" hanno comprato palloni, maschere e boccagli, canotti, ombrelloni e retini.

La cartoleria, riconoscibile dalla tenda blu e la scritta "Cartoleria Belle Arti" in corsivo, era stata avviata da Giovanna Lavezzo con Enzo Bruni, e tenuta infine dalla figlia Paola che ha accolto tutti i clienti storici della famiglia. Adesso chiude e i titolari si avvieranno verso nuovi percorsi di vita.

Tanti, sui social, i commenti dispiaciuti dei clienti: "Un pezzo di infanzia che vola via", "Ci abbiamo comprato tutti, specie durante la scuola", "Quanti bei ricordi", "Mancherete tantissimo, ricordo il buon profumo di carta che si respirava".