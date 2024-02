Rubano portafogli alla fiera, denunciata coppia

Hanno approfittato della fiera di Sant'Antonio, che si è svolta a Chiavari sabato 20 gennaio 2024, per derubare alcune donne presenti, che poi si sono rivolte ai carabinieri.

Al termine dell'indagine, una coppia di italiani, formata da un 36enne e una 44enne con precedenti di polizia, è stata riconosciuta come la presunta autrice di due furti con destrezza avvenuti in occasione della fiera.

La coppia, in distinti momenti di distrazione di due donne, ha rubato il portafoglio dalla borsa delle vittime e, con il bancomat recuperato, ha prelevato somme di denaro per un totale compressivo di mille euro.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno denunciato anche un senegalese 24enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Cogorno per la commissione di reati in materia di stupefacenti, per non aver ottemperato alle prescrizioni cui era sottoposto.