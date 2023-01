Case popolari a Chiavari, gli interventi previsti

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 10 gennaio 2023 Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se il Comune di Chiavari ha richiesto interventi in merito agli edifici di proprietà di Arte dal 2018 ad oggi siti sul proprio territorio e quali iniziative Arte intende intraprendere per il miglioramento delle loro condizioni.

Il consigliere ha ricordato che nelle scorse settimane sono state denunciate agli organi di stampa le cattive condizioni degli edifici di Arte in via dei Remezzano e di via Parma.

L'assessore alle politiche abitative e all'edilizia Marco Scajola ha sottolineato la massima collaborazione fra Arte e Comune di Chiavari e, nel merito, ha annunciato una riunione del condominio di via Remezzano, dove esistono anche appartamenti privati, per avviare interventi di efficientamento energetico per i quali sono previste agevolazioni fiscali.

Rispetto al complesso di via Parma, Scajola ha spiegato che questo è interessato da una proposta di partenariato pubblico-privato relativa al super bonus del 110% e che sono partite le operazioni per elaborare il progetto definitivo.