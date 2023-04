Occupano casa popolare e rubano energia elettrica, tre denunciati

Durante un predisposto servizio finalizzato al contrasto dell'occupazione abusiva di alloggi di proprietà dell'agenzia Arte, i carabinieri di Bolzaneto hanno denunciato in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici in concorso, furto aggravato e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato tre cittadini tunisini con pregiudizi di polizia.

I tre sono stati sorpresi in via Cechov all'interno di un appartamento di proprietà di Arte, senza averne diritto. Inoltre avevano manomesso il contatore dell'energia elettrica attraverso un bypass di collegamento.