Castelletto, fiammata dalla tv: scoppia incendio in appartamento

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di martedì in un appartamento di via Carso

Un incendio è scoppiato martedì in tarda mattinata in via Carso, sulle alture di Castelletto.

A provocare il rogo un guasto alla tv, che ha generato una fiammata e prodotto il fumo che ha messo in allarme i vicini di casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme e contenuto l’incendio, senza gravi danni: un intervento fortunatamente tempestivo, visto che il proprietario dell’appartamento non era in casa.