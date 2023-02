In Liguria mancano oltre tremila tipi di farmaci

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 14 febbraio Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di garantire ai cittadini le terapie farmacologiche in atto e sopperire alla grave carenza di farmaci in Liguria.

Il consigliere ha ricordato che il presidente di Federfarma Genova, Giuseppe Castello, ha denunciato la carenza di oltre tremila tipi di farmaci nelle farmacie liguri, compresi i cosiddetti farmaci generici. In particolare nelle ultime settimane antinfiammatori e soluzioni per aerosol.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che in alcuni casi sono mancati farmaci, che, però, possono essere sostituiti da altre molecole, che appartengono alla stessa categoria e che, dunque, non sussistono attualmente situazioni di particolare emergenza.

Gratarola ha ricordato, inoltre, che la Liguria è la prima regione in Italia ad avere promosso un progetto pilota per gestire le informazioni sulle carenze dei farmaci.