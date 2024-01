Cadono detriti in galleria in A7, colpa di un camion

Disagi in A7 per detriti crollati all'interno di una galleria.

Al Km 99 dopo Ronco Scrivia, in direzione Milano, un camion ha urtato la volta del tunnel causando la caduta del cemento. E fortunatamente nessun mezzo in transito in quel momento è stato colpito.

Traffico rallentato con cinque chilometri di coda registrati alle 11:30 di venerdì 19 gennaio. Gli operatori di Autostrade stanno facendo i rilievi e ripulendo la carreggiata, mentre la polizia stradale ha fermato poco più avanti l'autotrasportatore per i controlli di legge. Soltanto dieci giorni fa un altro mezzo pesante aveva urtato accidentalmente il piedritto di una galleria in A12 sganciando un cavo dell’impianto.

Questa mattina altri problemi di viabilità dopo l'incidente in A26 che ha causato sei chilometri di coda tra Masone e Ovada alle 8:30, ancora traffico in città per un mezzo pensante incastrato in via delle Casacce e caos a San Benigno per la nuova viabilità.