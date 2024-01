Cavo si stacca in autostrada, paura in galleria

Crolla un cavo in autostrada ed è caos nel tratto tra Chiavari e Rapallo.

L'incidente è avvenuto in galleria e ora si viaggia su una sola corsia, quella di sorpasso, e ci sono 2 chilometri di coda in direzione del capoluogo ligure.

Al momento del distacco per fortuna nessuno stava transitando nel tunnel e non si segnalano feriti. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Si indaga sulla la dinamica dell’accaduto, ma secondo i primi rilievi della polizia stradale si esclude che il cavo possa essere stato agganciato da un veicolo in transito.