Bucci resta sindaco, respinto il ricorso sull'ineleggibilità

Il sindaco di Genova Marco Bucci resta al suo posto. Il collegio della prima sezione del tribunale civile, presieduto da Mario Tuttobene, ha respinto il ricorso sull'ineleggibilità dell'attuale Primo cittadino in quanto commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera in seguito al crollo di ponte Morandi.

"Il criterio prioritario - si legge nella sentenza - dell'interpretazione letterale ex articolo 12 preleggi non consente di raggiungere risultati sufficientemente univoci, posto che da una parte l'enunciato Commissari di Governo potrebbe in mera ipotesi intendersi come comprensivo anche dei Commissari Straordinari, ma dall'altra parte l'aggettivo 'straordinario' che qualifica l'incarico ex articolo 11 Legge 400/88 appare denotativo dell'appartenenza ad una categoria diversa e del tutto estranea a quella dei Commissari del Governo ex articolo 124 Costituzione, soggetti questi indubitabilmente ricompresi nell'articolo 60 Tuel".

"Non può essere infine taciuto - si legge ancora - che, mentre gli enunciati 'di Governo' e 'del Governo' sono obiettivamente identici dal punto di vista semantico, lo stesso non si può affermare tra gli enunciati 'Commissari' e 'Commissari Straordinari'. Detto ciò, è noto che in assenza di un dato letterale della disposizione di legge sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva 'va fatto ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell'esame complessivo del testo, della mens legis, con un'interpretazione sistematica delle norme' (ex multis Cassazione civile, sez. I, 03/12/2010, n. 24630)".

Per i ricorrenti, lo ricordiamo, il ruolo di Bucci commissario straordinario sarebbe rientrato fra quelli dei commissari di governo, che, secondo il Testo unico degli enti locali e non solo, non sono eleggibili a sindaco nel territorio dove esercitano le proprie funzioni. Per Piciocchi, invece, l'incarico di commissario è stato attribuito all'amministratore pubblico per cui il ruolo di Bucci commissario straordinario non rientra fra i casi di ineleggibilità.

"Avanti con Bucci! Accogliamo con grande favore - commenta il presidente della Regione, Giovanni Toti - la notizia con cui i magistrati hanno respinto il ricorso sulla presunta ineleggibilità del sindaco di Genova, confermando dunque la legittimità della sua elezione. In questo modo è stato finalmente rigettato il ricorso di chi voleva annullare la volontà degli elettori. Siamo molto soddisfatti ed eravamo sicuri che non potesse andare che in questo modo. Adesso possiamo dire ancora di più: forza sindaco e buon lavoro".