Violenza sessuale su 15enne: arrestato bidello di 47 anni

Un bidello 47enne è stato arrestato a Genova con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo di 15 anni. L'arresto è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile della questura, su ordinanza del gip di Genova.

La vicenda nasce da un episodio risalente alla metà dell'ottobre scorso quando il ragazzo - che frequentava la stessa scuola media in cui lavorava il bidello - sarebbe andato a salutare l'uomo, residente nello stesso palazzo di un parente. All'interno dell'appartamento sarebbe stata perpetrata la violenza, un palpeggiamento al quale il giovane è riuscito a sottrarsi scappando.

L'uomo, incensurato, è stato denunciato dai genitori del ragazzino e in queste ore è seguito l'arresto con trasferimento nel carcere di Pontedecimo a Genova. Giovedì mattina è previsto l'interrogatorio di garanzia.

Difeso dal legale Matteo Carpi, il 47enne nega totalmente di aver compiuto i fatti. Non si esclude la difesa presenti un'istanza di revoca per via delle tempistiche di applicazione della misura, a 5 mesi dai fatti.