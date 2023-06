Autostrade, venerdì disastroso: 16 km di coda, aperta corsia supplementare in galleria

Traffico totalmente nel caos in A26 dove, a causa di un camper andato a fuoco nella notte, verso le 13,20 si registrano ancora ben 16 km di coda tra Ovada e Masone, in direzione Genova. Un tappo che - dopo una mattinata disastrosa per la viabilità - alle 13,10 Autostrade ha cercato di "sbloccare" rendendo disponibile una corsia supplementare all'interno della galleria Roccadame.

La task force di Autostrde sta proseguendo senza sosta le operazioni di ripristino dei danni causati dal mezzo andato a fuoco, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la transitabilità su tutte le corsie.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie, di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta, e si registrano 16 km di coda in direzione Genova.

In alternativa, agli utenti diretti verso Genova/ponente Autostrade consiglia di percorrere la A7 Serravalle - Genova, gravata però a sua volta dal traffico causato dagli automobilisti che hanno scelto di non prendere la A26.