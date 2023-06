Camper in fiamme in autostrada: maxi coda di 11 chilometri

Camper in fiamme e disagi in autostrada per tutta la notte e per la mattinata di venerdì 2 giugno, con 11 chilometri di coda in aumento sulla A26 in direzione Genova.

Cosa è successo

Poco dopo la mezzanotte è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e Masone (in direzione Genova) a causa di un autocaravan che ha preso fuoco per cause da definire all'altezza del km 24, all'interno della galleria Roccadarme. Sul posto la Croce Rossa di Masone, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia.

Il tratto è stato riaperto poco prima delle 7 e sul luogo dell'incidente attualmente si circola su una sola corsia in deviazione sulla carreggiata opposta per consentire di proseguire le attività di ispezione e ripristino dei danni causati dall'incendio al fornice interessato.

Il sito di Autostrade per l'Italia, alle ore 9, segnala 11 km di coda in aumento in direzione Genova Voltri.

A chi procede in direzione di Genova, o Ventimiglia, Aspi consiglia di percorrere la A7 Milano - Genova.