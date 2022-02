Intitolata a Sandro Pertini l'aula del consiglio regionale

Questa mattina, 22 febbraio 2022, si è svolta la cerimonia in cui è stata scoperta la targa per l'intitolazione a Sandro Pertini dell'Aula del Consiglio regionale. Presenti Così il presidente della Regione Giovanni Toti, il presidente dell'assemblea legislativa Gianmarco Medusei, l'assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale Ilaria Cavo, Loris Viari dell'Anpi e Piero Randazzo, fra i promotori dell'iniziativa.

"È un'iniziativa simbolica, per certi versi dovuta - ha dichiarato Toti -, che conclude un impegno che la nostra amministrazione aveva preso fin dal 2015. Dopo molti anni in cui forse colpevolmente nella sua terra la figura di Sandro Pertini era stata poco considerata, l'intitolazione dell'Aula e, nella precedente legislatura, il restauro della sua casa e le Giornate Pertiniane con il presidente Mattarella al Priamar di Savona, rimettono al centro una persona che ha simboleggiato la libertà di questo Paese e credo anche il decoro della Presidenza della Repubblica, oltre all'affetto che circonda questa carica dello Stato, oggi ricoperta dal Presidente Mattarella".

"L'intitolazione della Sala del Consiglio regionale a Sandro Pertini è una scelta importante e dal forte significato simbolico. È un modo di ricordare un grande Presidente della Repubblica, ma soprattutto l'uomo e il partigiano, che ha sempre lottato per la libertà e per i diritti, che non ha mai perso di vista i valori fondanti della democrazia e dell'antifascismo". Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi.