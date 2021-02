Atti osceni davanti a scuola: un denunciato

Agli agenti l'uomo avrebbe raccontato di essersi abbassato i pantaloni per far prendere il sole a un ginocchio che gli faceva male

Si sarebbe abbassato i pantaloni e gli slip davanti ai ragazzini che uscivano da scuola, ad Albaro, per la strada: per questo un uomo di 56 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico dalla Polizia di Stato. A riferirlo, l'agenzia Ansa.

Gli agenti si sono precipitati sul posto dopo la chiamata di un genitore a cui la figlia aveva raccontato di aver assistito alla scena di un uomo di mezza età che mostrava i genitali.

Il 56enne alla fine è stato rintracciato in via Albaro: agli agenti, l'uomo avrebbe detto che si era abbassato i pantaloni per far prendere il sole (come "terapia") a un ginocchio che gli faceva male.