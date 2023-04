Blu Area e Isole Azzurre in arrivo anche a Levante

Aree blu e isole azzurre anche nel Levante, questa la novità annunciata sui canali social dal presidente del Municipio IX Federico Bogliolo che ha firmato una proposta di giunta al consiglio per chiedere di individuare quartieri e vie dove realizzare gli stalli a pagamento.

"Siamo convinti - scrive Bogliolo - che da una parte vadano tutelate le zone residenziali dove è sempre più difficile trovare parcheggio. Dall’altra vogliamo garantire un maggior ricambio di soste (la logica dell’isola azzurra) dove sono presenti negozi e attività commerciali. Ho parlato - conclude - con diversi cittadini, da Vernazzola a Nervi, passando per Via Carrara e Quinto, che mi hanno chiesto di affrontare la questione e individuare apposite aree. Lavoreremo su una proposta nell’interesse di tutti da sottoporre alla competente direzione mobilità".

Si tratta quindi di un percorso appena avviato che passerà da una commissione municipale (che potrebbe svolgersi la prossima settimana) e poi dal consiglio del Levante, fino ad arrivare alla proposta definitiva da sottoporre alla direzione mobilità del Comune. In questo periodo verranno quindi individuate le zone e le vie, da Sturla a Nervi passando per Quarto e Quinto, dove realizzare i parcheggi a pagamento. Serena Finocchio, consigliera municipale di opposizione ed ex candidata presidente per la coalizione progressista commenta: "Sarà importante partecipare alla commissione quando verrà ufficialmente convocata in modo da ascoltare le esigenze di tutti i quartieri del Levante, ricordo che questi appuntamenti sono pubblici, l'importanza di una cittadinanza attiva è secondo me fondamentale per avere un Municipio migliore contribuendo alle decisioni che vengono prese con proposte e suggerimenti".