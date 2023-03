'Finto nipote' tenta di truffare anziana

Tentativo di truffa ai danni di un'anziana di 86 anni ad Apparizione, per fortuna con esito negativo. A renderlo noto è stata la figlia della malcapitata sul gruppo Facebook 'Sei di Apparizione se...' con un post apparso nel pomeriggio di martedì 21 marzo 2023.

"Capitato oggi a mia mamma che abita ad Apparizione. Hanno telefonato - si legge nel post -, spacciandosi per un nipote e chiedendo denaro e oro per un'emergenza familiare. Ho già avvertito la polizia ma se rendiamo anche pubbliche queste truffe forse ci permette di fare attenzione".

"Ho telefonato in polizia - racconta l'autrice del post - ma mi hanno detto che mia madre e non io doveva andare in questura per la denuncia. Ma ha 86 anni, si muove con difficoltà e ha una lunga mattonata da fare. Impossibile da fare in meno di un'ora".

"Gli anziani si spaventano, non avete idea di quanto c'è voluto a farle capire che non era vero nulla e che stavano tutti bene", prosegue sconsolata la donna.

"In realtà lei non ha capito che era una truffa - racconta la figlia a GenovaToday -. Ho cercato di convincerla perché mi ha chiamato subito preoccupata! Era convinta di parlare con un nipote e sono stati talmente convincenti che ci ha creduto. Le hanno chiesto quanto denaro aveva in casa e se aveva oggetti in oro. Per fortuna in casa ha solo denaro per le piccole spese".

"Mi ha chiamato perché, non avendo abbastanza a casa, voleva che mi informassi io. Mi ha riferito che non le hanno detto che andavano forse perché non era appetibile non avendo granché", conclude.