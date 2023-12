Incendio veicoli e blackout nella notte

Incendio nella notte tra via Angelo Olivieri e via Simone Monaco. Per ragioni in via di accertamento sono andate a fuoco un'automobile e uno scooter. Le fiamme hanno coinvolto e danneggiato anche un cassetto di derivazione e alcune famiglie sono rimaste senza corrente elettrica nella zona di Apparizione.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte e hanno domato le fiamme con la squadra di Genova Est, via Simone Monaco è stata chiusa per motivi di sicurezza dalla polizia locale e poi riaperta solo intorno alle ore 2:30 di venerdì 22 dicembre 2023.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertamenti e i tecnici per il ripristino dell'energia elettrica nelle case rimaste al buio.