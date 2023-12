Incidente auto-pullman in autostrada: due feriti

Schianto in autostrada nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre 2023. Intorno a mezzanotte e un quarto si è verificato un incidente sulla A12 all'altezza di Bogliasco, a scontrarsi per cause in via di accertamento un pullman e un'automobile.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 6 e ambulanze dei Volontari del Soccorso di Ruta e della Croce Bianca di Rapallo e sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco perché una donna era rimasta incastrata dentro all'abitacolo.

La missione è partita in codice rosso, poi fortunatamente le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento. Due persone, marito e moglie, sono state portate in ospedale San Marrino: l'uomo in codice giallo e la donna in codice verde.