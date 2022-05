Certosa e Valpolcevera in lutto, addio ad Andrea Brina

Valpolcevera in lutto per la morte improvvisa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa e punto di riferimento del mondo del volontariato a Certosa e in tutta la valle. Aveva 55 anni, tantissime le manifestazioni di cordoglio sui social, da parte di cittadini, associazioni e comitati che hanno collaborato con lui nel corso degli anni.

Federico Romeo, presidente del municipio Valpolcevera, ha scritto: "Vola in cielo un grande amico dal cuore grande, Andrea Brina. Un uomo straordinario, un punto di riferimento imprescindibile per tutti, una garanzia in ogni momento. Andrea era davvero un uomo buono, un costruttore di reti, un collante profondo per la nostra comunità. Sempre presente in ogni occasione e pronto a contribuire per il bene comune. Non dimentico quella notte del 14 agosto 2018 quando lo tirai giù dal letto per allestire il primo presidio per assistere gli sfollati. Non dimentico le tante iniziative assieme, i risultati ottenuti, gli abbracci e i momenti di confronto. Vola in cielo uno dei cittadini più rappresentativi della nostra comunità, un riferimento di straordinaria umanità. Se ne va un grande amico e per me questo è un dolore immenso. Abbiamo perso un grande uomo. Ti voglio bene Andre e non ti dimenticherò mai".

Anche la Casa di Quartiere di Certosa si è unita al cordoglio: "Ci lascia senza parole, Andrea era un punto di riferimento per tutta Certosa con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare durante il percorso condotto sino a oggi. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia ed alle amiche ed agli amici della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo Certosa".

Anche la redazione di Genova Today si unisce al cordoglio.