Amt, Ugl Fna fissa la data dello sciopero: "Vogliamo garanzie per i lavoratori"

È stato fissato per il prossimo 18 settembre lo sciopero indetto da Ugl Fna per protestare contro le condizioni in cui operano i lavoratori di Amt, specialmente il personale a bordo dei bus.

Le richieste, nello specifico, sono: una manutenzione puntuale e costante internalizzata, il rispetto dei regolamenti di bordo, tempi di percorrenza adeguati, intensificazione delle frequenze dei mezzi nelle ore serali, specialmente nel periodo estivo, e posti guida chiusi. Tutto questo per evitare i frequenti disagi di cui Ugl è spesso testimone, tra risse, aggressioni a bordo, ritardi e altro.

Sul piatto finiscono anche i condizionatori a bordo, che frequentemente non funzionano: "Le previsioni per i prossimi anni non sono incoraggianti, queste ondate di caldo sembra che diventeranno normale consuetudine nelle giornate estive - scrivono i rappresentanti di Ugl Fna -. Riteniamo necessario avere vetture con clima funzionanti tutto l'anno, inutile pensare di installare fontanelle o simili ai capolinea, questo la dice lunga sui propositi aziendali e non solo".

C'è poi la questione delle richieste per i congedi: "Anche in questo senso abbiamo fatto una proposta risolutiva, non è accettabile continuare a vedere colleghi passare 24/ 48 ore nei depositi per assicurarsi un giorno di riposo psico fisico". E poi ancora: "A Caricamento il nostro gabbiotto era stato ceduto ai privati, oggi hanno un loro spazio dedicato, chiediamo che il chiosco venga nuovamente destinato ai colleghi, questo per permettere agli Ae di avere una postazione fissa e concedere agli autisti di riappropriarsi di uno spazio comune, per trascorrere i minuti tra un turno e l’altro. Abbiamo inoltre provveduto a segnalare all'assessorato competente la necessità di installare nuovi bagni, indispensabili per le lavoratrici e i lavoratori".