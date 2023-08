Amt, la segreteria nazionale Ugl Fna: "Supporto incondizionato allo sciopero a Genova"

“Mentre la stragrande maggioranza delle persone trascorre in questi giorni le proprie vacanze estive, non possiamo dimenticare che c’è gente che lavora, anche per garantire il turismo nelle grandi città, e che è soggetta ad aggressioni generalizzate di cui leggiamo, purtroppo, la frequenza e la violenza quasi quotidianamente sulla stampa locale. Così succede in diverse città e anche a Genova, dove la situazione sembra essere ogni giorno più difficile da gestire, se non fuori controllo, motivo per cui siamo accanto all’utenza, alle lavoratrici e ai lavoratori che chiedono con forza l’intervento del sindacato, schierandoci al fianco delle iniziative di sciopero, intraprese dalla segreteria territoriale di Genova, guidata da Roberto Piccardo e dalla sua squadra di iscritti e simpatizzanti".

Così in una nota Fabio Milloch, Segretario Nazionale Ugl Autoferrotranvieri.

La situazione di Genova, per Milloch, appare surreale: "Pur avendo incontrato più volte sindaco, assessore e dirigenza aziendale, e avendo condiviso una posizione ferma e strutturata su una progettualità generale per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori del trasporto e dell’utenza tutta, man mano ci troviamo a constatare che quelle posizioni condivise in realtà fossero solo una preoccupante perdita di tempo vuota e inconcludente, specie sull’annoso dramma della sicurezza del personale, sul quale abbiamo presentato una piano ben preciso atto a contenere gli atti violenti ai danni del personale. Abbiamo dovuto rilevare, invece, che l’azienda abbia scelto un’altra strada da percorrere, che a oggi risulta totalmente priva di efficacia, tanto da rendere ancora più soli e vulnerabili i lavoratori e l’utenza tutta. Segno di una indifferenza che certo non possiamo accettare".

Tra le domande poste, ancora senza risposta, come mai non ci sia stato un confronto con il direttore generale di Amt e come mai la politica tutta non intervenga in maniera forte a risolvere le sofferenze dell'azienda.

"Certo - conclude l'Ugl - gli investimenti che questa classe politica sta proponendo per il trasporto pubblico locale sono sfidanti e importanti, che noi come Organizzazione abbiamo condiviso e sostenuto, ma non ci sarà un miglioramento fino a quando l’azienda verrà gestita in questa maniera così poco attenta e sconclusionata. L’unica certezza che oggi abbiamo e che congiuntamente alla segreteria territoriale di Genova, non lasceremo senza risposte i lavoratori e l’utenza, anche perché, tra il dire a fare a pagare le inefficienze aziendali sono sempre i lavoratori, che sicuramente non meritano ulteriori parole al vento".