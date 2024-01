Bus in ritardo causa manifestazione, autista insultato a ogni fermata

Ancora momenti di tensione sui bus di Amt, come già successo sabato, anche domenica in zona Sampierdarena. "Oggi (21 gennaio 2024 ndr.) nuovamente a seguito di una manifestazione altri problemi per i colleghi", spiega il segretario regionale Ugl Fna, Roberto Piccardo.

"Le persone si sono scagliate contro diversi conducenti - spiega Piccardo - perché il bus è tardato a passare. Uno in particolare si è sentito insultare a ogni fermata della linea 8, ingiurie di ogni tipo, offese. È inammissibile lavorare così, come di consuetudine il collega prossimo alla pensione ha dovuto proseguire per senso di responsabilità".

"Questa sera - prosegue Piccardo - mi ha telefonato per sfogarsi e raccontarmi tutto il suo malessere, si è sentito solo contro tutti, completamente indifeso, stessa sorte è toccata a una collega e noi continuiamo a ribadire che bisogna intervenire, ogni giorno capita qualcosa e le mancanze di rispetto verso questa categoria sono ormai una costante".

"Bisogna intervenire e cominciare a punire chi ha questi atteggiamenti", conclude il sindacalista.